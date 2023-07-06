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Вайцеховская — о Костомарове: на коньки обязательно встанет — верю

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Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду, а ныне журналист RT Елена Вайцеховская прокомментировала выписку Романа Костомарова из больницы.
Вайцеховская — о Костомарове: на коньки обязательно встанет — верю
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«Ролевая модель — это когда смотришь на человека и понимаешь: он такой же, как ты. Но ты не можешь, а он может. Ты слаб, а он силён. Ты объясняешь свою слабость обстоятельствами, здоровьем, настроением, а он берёт обстоятельства на себя и тащит себя зубами через собственную жизнь, оставляя случайным попутчикам чувство восхищения, зависти или бессильной злобы — тут уж не от него зависит.

Рома Костомаров выписался из больницы после 175 дней ада, и он ушёл из неё на своих ногах — не ложится у меня в этот контекст слово «протезы». И на коньки обязательно встанет — верю. И ещё тысячу раз всех нас удивит. И может быть, когда-нибудь расскажет, чего это на самом деле ему стоило.

Спасибо тебе огромное, Ромка, за то, что ты у нас есть!» — написала Вайцеховская.

10 января 46-летний Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. Из-за развившегося некроза ему провели несколько операций по ампутации конечностей.

Ранее Костомаров рассказал, как думал, что после госпитализации вернётся домой через час.

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