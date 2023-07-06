Костомаров: полгода назад думал, что вернусь домой через час

Олимпийский чемпион Роман Костомаров рассказал, как думал, что после госпитализации вернётся домой через час.

«Полгода назад я этого не понимал. Просто думал, что покашлял дома и уеду на скорой помощи для того, чтобы, наверное, сделали мне в попу укол. И через час я вернусь домой. Но приключилось, что приключилось», — написал Костомаров в соцсетях.

10 января 46-летний россиянин попал в реанимацию с пневмонией. Из-за развившегося некроза ему провели несколько операций по ампутации конечностей.

Ранее Костомаров сообщил, что его выписали из больницы.