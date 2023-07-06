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В Олимпийском комитете России восхитились силой духа Костомарова

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В Олимпийском комитете России (ОКР) прокомментировали выписку олимпийского чемпиона Романа Костомарова из больницы.
В Олимпийском комитете России восхитились силой духа Костомарова
  • РИА Новости

«Олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова выписали из больницы! Желаем здоровья и не сомневаемся, что в его жизни начинается новая, светлая глава. Не перестаём восхищаться силой духа самого Романа и, конечно же, беспримерным мужеством и человеческим достоинством его супруги Оксаны, всех родных и близких, кто каждый день был рядом с ним», — говорится в сообщении.

Напомним, что Костомаров попал в реанимацию с пневмонией в январе 2023 года. Позже его перевели в больницу в Коммунарке, где ему проводили процедуру искусственного насыщения крови кислородом (ЭКМО), после чего состояние фигуриста стало улучшаться. Однако из-за некроза ему сделали несколько ампутаций.

27 июня стало известно, что 46-летний Костомаров занимается на ножных протезах не более часа в день, поскольку ему достаточно больно.

6 июля Костомаров сообщил, что его выписали из больницы.

Ранее Костомаров рассказал, как думал, что после госпитализации вернётся домой через час.

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