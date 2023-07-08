The Sun: состояние фигуристки Загитовой оценивается в $5 млн

Американское издание The Sun US посвятило новую статью олимпийской чемпионке в женском одиночном катании Алине Загитовой.

Финансовое положение фигуристки оценивается в $5 млн, сообщает The Sun со ссылкой на AllFamousBirthday.

Загитова в декабре 2019 года приостановила спортивную карьеру. Она выиграла Олимпийские игры, чемпионат мира, Европы, России, а также финал Гран-при. Спортсменка также планирует открыть собственную школу фигурного катания в Татарстане.

Ранее Загитова заявила, что со временем перестала реагировать на критику своих увлечений.