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The Sun: состояние фигуристки Загитовой оценивается в $5 млн

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Американское издание The Sun US посвятило новую статью олимпийской чемпионке в женском одиночном катании Алине Загитовой.
The Sun: состояние фигуристки Загитовой оценивается в $5 млн
  • globallookpress.com
  • © Dmitry Golubovich

Финансовое положение фигуристки оценивается в $5 млн, сообщает The Sun со ссылкой на AllFamousBirthday.

Загитова в декабре 2019 года приостановила спортивную карьеру. Она выиграла Олимпийские игры, чемпионат мира, Европы, России, а также финал Гран-при. Спортсменка также планирует открыть собственную школу фигурного катания в Татарстане.

Ранее Загитова заявила, что со временем перестала реагировать на критику своих увлечений.

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