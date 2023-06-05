Фигуристы Дэвис и Смолкин будут выступать за сборную Грузии с сезона-2023/24

В Федерации фигурного катания Грузии сообщили, что Диана Дэвис и Глеб Смолкин сменили спортивное гражданство.

«Танцевальный дуэт Дэвис — Смолкин присоединится к нашей команде с сезона-2023/24», — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу федерации.

Уточняется, что, согласно правилам ISU, официальные международные турниры по фигурному катанию начинаются в конце августа с этапов Гран-при среди юниоров.

Танцевальная пара пропустила чемпионат России — 2023, а также не выступила на этапах Гран-при России в сезоне-2022/23. Фигуристы тренируются в США под руководством Игоря Шпильбанда. Дэвис является дочерью тренера Этери Тутберидзе, её партнёр — сын актёра Бориса Смолкина.

20-летняя Дэвис и 23-летний Смолкин выступают в паре с 2018 года. В феврале 2022-го они стали 14-ми на Олимпиаде в Пекине (Китай).

Ранее сообщалось, что Минюст Грузии готов запустить процедуру предоставления гражданства Дэвис и Смолкину.