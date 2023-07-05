Свищёв: было бы правильно, чтобы Россия получила компенсацию за переход Дэвис и Смолкина

Председатель комитета Госдумы по физкультуре и спорту Дмитрий Свищёв прокомментировал переход российского танцевального дуэта Диана Дэвис — Глеб Смолкин в сборную Грузии.

«В данном случае правильным было бы, чтобы государство получило компенсацию. Это касается вообще всех подобных инцидентов. Если спортсмен готовился за деньги государства и принял решение уехать, он должен компенсировать эти деньги», — цитирует Свищёва Sport24.

В Федерации фигурного катания Грузии 5 июня сообщили, что Дэвис и Смолкин будут выступать за национальную команду с сезона-2023/24.

Танцевальная пара пропустила чемпионат России — 2023, а также не выступила на этапах Гран-при России в сезоне-2022/23. Дэвис является дочерью тренера Этери Тутберидзе, её партнёр — сын актёра Бориса Смолкина.

Ранее Алексей Киляков подтвердил, что продолжит работать с танцевальным дуэтом Дэвис — Смолкин.