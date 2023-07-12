Косторная рассказала о перенесённом мононуклеозе и пожелала здоровья Щербаковой

Российская фигуристка Алёна Косторная пожелала выздоровления своей соотечественнице и коллеге по цеху Анне Щербаковой, которая заболела мононуклеозом.

«Желаю скорейшего выздоровления Анне. В 2015 году из-за мононуклеоза я не поехала на свой первый юниорский чемпионат России в Челябинск. Болела я долго, прошла много врачей. Но я восстановилась. Уверена, что она тоже пройдёт все трудности и всё у неё будет хорошо!» — приводит слова фигуристки ТАСС.

Косторная является чемпионкой Европы по фигурному катанию. Щербакова — олимпийская чемпионка.

Ранее сообщалось, что Щербакова выздоравливает после мононуклеоза.