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Косторная рассказала о перенесённом мононуклеозе и пожелала здоровья Щербаковой

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Российская фигуристка Алёна Косторная пожелала выздоровления своей соотечественнице и коллеге по цеху Анне Щербаковой, которая заболела мононуклеозом.
Косторная рассказала о перенесённом мононуклеозе и пожелала здоровья Щербаковой
  • © РИА Новости / Александр Вильф

«Желаю скорейшего выздоровления Анне. В 2015 году из-за мононуклеоза я не поехала на свой первый юниорский чемпионат России в Челябинск. Болела я долго, прошла много врачей. Но я восстановилась. Уверена, что она тоже пройдёт все трудности и всё у неё будет хорошо!» — приводит слова фигуристки ТАСС.

Косторная является чемпионкой Европы по фигурному катанию. Щербакова — олимпийская чемпионка.

Ранее сообщалось, что Щербакова выздоравливает после мононуклеоза.

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