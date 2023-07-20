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Костомаров описал жизнь после болезни словами «хочется всё вернуть, но это невозможно»

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Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров рассказал, как адаптируется к новой жизни после выписки из больницы.
Костомаров описал жизнь после болезни словами «хочется всё вернуть, но это невозможно»
  • РИА Новости
  • © Екатерина Чеснокова

«Вот мы и дома. Адаптируемся к новой жизни. Конечно же, всё это совсем непросто. Иногда хочется всё вернуть назад, но мы понимаем, что это невозможно. Что поделать — в такие условия мы поставлены сегодня. Но нужно идти дальше», — написал Костомаров в TenChat.

Он также отметил, что собирается бороться и не сдаваться. По словам спортсмена, благодаря его жене у них получается справляться даже с такими трудностями.

Фигурист попал в реанимацию с пневмонией в январе 2023 года. Позже его перевели в больницу в Коммунарке, где ему проводили процедуру ЭКМО, после чего состояние спортсмена стало улучшаться. Однако из-за некроза ему сделали несколько ампутаций.

6 июля фигурист сообщил, что его выписали из больницы.

Ранее олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка рассказала о встрече с Костомаровым.

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