Костомаров описал жизнь после болезни словами «хочется всё вернуть, но это невозможно»
- РИА Новости
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«Вот мы и дома. Адаптируемся к новой жизни. Конечно же, всё это совсем непросто. Иногда хочется всё вернуть назад, но мы понимаем, что это невозможно. Что поделать — в такие условия мы поставлены сегодня. Но нужно идти дальше», — написал Костомаров в TenChat.
Он также отметил, что собирается бороться и не сдаваться. По словам спортсмена, благодаря его жене у них получается справляться даже с такими трудностями.
Фигурист попал в реанимацию с пневмонией в январе 2023 года. Позже его перевели в больницу в Коммунарке, где ему проводили процедуру ЭКМО, после чего состояние спортсмена стало улучшаться. Однако из-за некроза ему сделали несколько ампутаций.
6 июля фигурист сообщил, что его выписали из больницы.
Ранее олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка рассказала о встрече с Костомаровым.