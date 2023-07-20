Костомаров: ищу баланс даже в нынешней ситуации
- РИА Новости
- © Рамиль Ситдиков
«Не ищу лёгких путей, но ищу баланс даже в нынешней ситуации!» — написал Костомаров в соцсетях.
Фигурист попал в реанимацию с пневмонией в январе 2023 года. Позже его перевели в больницу в Коммунарке, где ему проводили процедуру ЭКМО, после чего состояние спортсмена стало улучшаться. Однако из-за некроза ему сделали несколько ампутаций.
6 июля фигурист сообщил, что его выписали из больницы.
Ранее Костомаров рассказал, как адаптируется к новой жизни после выписки из больницы.