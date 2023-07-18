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Средства на подготовку сменивших гражданство Дэвис и Смолкина вернули в бюджет

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Директор Центра спортивной подготовки (ЦСП) Георгий Брюсов сообщил, что деньги, выделенные на подготовку фигуристов Дианы Дэвис и Глеба Смолкина, вернули в бюджет Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).
Средства на подготовку сменивших гражданство Дэвис и Смолкина вернули в бюджет
  • globallookpress.com
  • © Raniero Corbelletti/AFLO

«ЦСП направил требование по выплате компенсации работодателю. На сегодняшний день вопрос закрыт. Федерация перечислила денежные средства в ЦСП, заняв конструктивную позицию и проявив готовность к решению вопроса», — заявил Брюсов в Telegram-канале Центра сборных команд России.

В Федерации фигурного катания Грузии 5 июня сообщили, что Дэвис и Смолкин будут выступать за их национальную команду с сезона-2023/24.

Танцевальная пара пропустила чемпионат России — 2023, а также не выступила на этапах Гран-при России в сезоне-2022/23. Фигуристы тренируются в США под руководством Игоря Шпильбанда. Дэвис является дочерью тренера Этери Тутберидзе, её партнёр — сын актёра Бориса Смолкина.

Ранее сообщалось, что фигуристы Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро объявили о завершении карьеры.

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