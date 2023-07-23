Алиев: погас как спортсмен, перестал доверять себе

Российский фигурист Дмитрий Алиев признался, что медали мотивируют его бороться в турнирах.

«Я проснулся дома, встал рядом с тем местом, где лежали медали, посмотрел на них, вспомнил, что происходило, и прямо почувствовал, как эти мысли меня заряжают.

В этот момент погас, что ли, как-то как спортсмен, перестал доверять себе. А тут увидел медали и подумал: чёрт побери, это же всё я выиграл, это мой путь», — приводит слова Алиева РИА Новости.

Алиев является чемпионом Европы 2020 года и чемпионом России в мужском одиночном катании.

Ранее Алиев высказался на тему допуска российских спортсменов к международным соревнованиям.