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Алиев: погас как спортсмен, перестал доверять себе

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Российский фигурист Дмитрий Алиев признался, что медали мотивируют его бороться в турнирах.
Алиев: погас как спортсмен, перестал доверять себе
  • РИА Новости

«Я проснулся дома, встал рядом с тем местом, где лежали медали, посмотрел на них, вспомнил, что происходило, и прямо почувствовал, как эти мысли меня заряжают.

В этот момент погас, что ли, как-то как спортсмен, перестал доверять себе. А тут увидел медали и подумал: чёрт побери, это же всё я выиграл, это мой путь», — приводит слова Алиева РИА Новости.

Алиев является чемпионом Европы 2020 года и чемпионом России в мужском одиночном катании.

Ранее Алиев высказался на тему допуска российских спортсменов к международным соревнованиям.

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