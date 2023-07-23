Фигурист Алиев: если допустят хотя бы на условиях МОК, надо выступать

Российский фигурист Дмитрий Алиев высказался на тему допуска российских спортсменов к международным соревнованиям.

«Конечно, как спортсмен, я хочу видеть флаг и слышать гимн России. Но если будет возможность выступать хотя бы на условиях, которые сейчас сформулированы МОК, и если от российских спортсменов не будут требовать политических заявлений или действий против нашей страны, то надо это делать», — приводит слова Алиева РИА Новости.

Фигурист уверен, что российский народ останется со своими спортсменами и поймёт их.

«Русские люди всё равно будут знать, что это российский спортсмен — Дима Алиев или кто-либо ещё. И всё равно будут нами гордиться», — сказал он.

28 марта исполком Международного олимпийского комитета рекомендовал федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих специальную военную операцию россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает отказывать в участии атлетам, связанным с вооружёнными силами и органами безопасности, а также сборным в командных дисциплинах.

Ранее Европарламент призвал МОК не допускать российских спортсменов к летним Олимпийским играм 2024 года в Париже.