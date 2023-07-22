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Крылова: в Америке было невозможно качественно лечиться, представляя другую страну

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Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Анжелика Крылова считает, что она могла бы избежать травмы спины, из-за которой закончила кататься, если бы осталась в России.
Крылова: в Америке было невозможно качественно лечиться, представляя другую страну
  • Gettyimages.ru

«Для этого нужно было оставаться в России. В Америке было невозможно качественно лечиться, представляя другую страну. Своих спортсменов там всегда очень хорошо вели, но рассчитывать на такое же отношение в частном порядке не приходилось.

Недостаток денег? Да, из-за этого тоже. Плюс не всегда можно было найти нужного специалиста. У нас за этим следят на другом уровне, значительно больше возможностей в плане восстановления, всяческих процедур, массажей, каждые шесть месяцев все спортсмены проходят диспансеризацию, и я считаю, что это правильно», — сказала Крылова в интервью RT.

Ранее Крылова рассказала, чем хороша монреальская школа Мари-Франс Дюбрёй и Патриса Лозона.

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