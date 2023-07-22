Крылова объяснила, чем хороша школа Дюбрёй и Лозона

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Анжелика Крылова рассказала, чем хороша монреальская школа Мари-Франс Дюбрёй и Патриса Лозона.

«То, что делают в Монреале, — это действительно очень круто. Я имею в виду даже не тренерский процесс или какой-то креатив в плане постановки программ, а прежде всего менеджмент и организацию всей академии как таковой. Именно это представляется мне первостепенным», — сказала Крылова в интервью RT.

Она отметила, что в этой школе чётко рассчитывают план тренировок и каких тренеров взять на работу: «На это накладывается стратегическое планирование: каких спортсменов брать в академию, чтобы заручиться поддержкой дополнительных судей для всей команды. То есть ничего не делается с бухты-барахты, всё очень продуманно. Плюс колоссальная работа».

Ранее Крылова рассказала, как решилась взять пару Аннабель Морозов и Игорь Ерёменко.