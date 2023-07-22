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Крылова объяснила, как решилась взять пару Морозов — Ерёменко

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Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Анжелика Крылова рассказала, как решилась взять пару Аннабель Морозов и Игорь Ерёменко.
Крылова объяснила, как решилась взять пару Морозов — Ерёменко
  • РИА Новости

«Просьба Николая Морозова взять к себе в группу его дочь с новым партнёром была внезапной? Совершенно неожиданной. Коля позвонил 9 мая, в День Победы. Видимо, почувствовал, что я могу дать что-то его паре. Брала время на обдумывание, естественно. Попросила Колю прислать мне видео, потому что вообще не представляла себе, как сейчас выглядит Аннабель. После того как они с Игорем Ерёменко встали в пару, их в России никто не видел, не только я», — заявила Крылова в интервью RT.

Она также поделилась первыми впечатлениями от пары.

«Ребята мне понравились. Предварительно я поговорила и со своими спортсменами тоже (Василисой Кагановской и Валерием Ангелополом. — RT). Я должна была с ними пообщаться не только потому, что понимала, как они могут себя чувствовать, если в группе появятся другие сильные спортсмены. Мы очень близки друг с другом, и я, как тренер, очень дорожу этой близостью, когда в своём кругу можно обсудить любой вопрос и быть понятым», — добавила Крылова.

Ранее Крылова вспомнила, как пережила поражение на Олимпиаде в 1998-м.

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