Крылова вспомнила, как пережила поражение на Олимпиаде в 1998-м

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Анжелика Крылова рассказала, как смогла пережить поражение на Олимпиаде в 1998 году.

«Не скажу, что переживала долго. Вначале да, испытала шок. Было состояние, которое даже сложно с чем-то сравнить. Когда ты идёшь на соревнования и особенно идёшь на золотую медаль, ты не должен думать о том, как будешь себя чувствовать, если проиграешь. Совершенно уверена, что об этом не думали ни Женя Медведева в Пхёнчхане, ни Саша Трусова в Пекине, ни Саша Жулин с Майей Усовой в 1994-м на Играх в Лиллехаммере. Ты идёшь на олимпийское золото, очень чётко понимая, что это цель всей твоей жизни. Возможно, единственный шанс. Да, наверное, можно сказать, что спортсмены молоды, что у них ещё вся жизнь впереди, но сам ты об этом не думаешь совершенно. Думаешь только о цели.

А потом приходит день, приходит результат, ты сидишь в кисс-энд-край, смотришь на табло, где горит второе место, и... конечно, это тяжёлый момент во всех отношениях», — заявила Крылова в интервью RT.

Ранее Крылова рассказала о последствиях повышенного внимания к Кагановской и Ангелополу.