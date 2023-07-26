Врач российских фигуристов на Играх-2022 Шветский подал иск о защите чести на Зеппельта

Врач сборной России по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине Филипп Шветский принял решение подать иск к немецкому журналисту Хайо Зеппельту.

«Хочу побороться с навязанным ими мнением о том, что я однозначный виновник попадания запрещённого вещества в организм спортсменки. Во-вторых, я думаю, что это позволит при прямом общении добиться истины и понимания в этом сложном вопросе. Может, это и не приведёт к положительному результату, но во всяком случае даст толчок к рациональному разбору этой ситуации», — цитирует Шветского ТАСС.

Он также подчеркнул, что немецкий журналист запутал следствие в отношении положительных допинг-проб и создал негативное общественное мнение.

Шветский работал с российскими фигуристами на Играх в Пекине. На соревнованиях стало известно о положительной допинг-пробе Камилы Валиевой. Спустя несколько дней вышел фильм Зеппельта, в котором тот назвал Шветского одним из главных виновников распространения допинга среди российских спортсменов.

Ранее Роднина заявила, что Валиеву сломали морально из-за допинг-скандала на Олимпиаде.