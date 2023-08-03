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Медведева заявила, что помогла российским хоккеистам выступить на Олимпиаде-2018

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Двукратная чемпионка мира по фигурном катанию Евгения Медведева рассказала о своём влиянии на допуск российских спортсменов на Олимпийские игры в Пхёнчхане.

«Я выступала на закрытом саммите МОК от нашего олимпийского комитета, чтобы Россию допустили до командных соревнований. Я сделала немалый вклад для того, чтобы хоккейная команда выступала, — и ребята в итоге выиграли», — заявила Медведева на YouTube-канале «НЕ ПРУСТ».

Напомним, что сборная России по хоккею выиграла Олимпийский игры — 2018, обыграв в финале команду Германии. Игра завершилась в овертайме со счётом 4:3. Автором золотой шайбы стал Кирилл Капризов.

Ранее Татьяна Навка ответила на вопрос о возможном сотрудничестве с фигуристкой Евгенией Медведевой.

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