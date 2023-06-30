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Бойкова и Козловский сохранили произвольную программу, поставленную у Москвиной

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Спортивная пара Александра Бойкова — Дмитрий Козловский сохранили произвольную программу после перехода от Тамары Москвиной к Этери Тутберидзе.
Бойкова и Козловский сохранили произвольную программу, поставленную у Москвиной
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Музыка, скорее всего, останется, она очень нравилась ребятам. Какие-то связки тоже. Конечно, что-то будет меняться, но после переезда в Москву Александра и Дмитрий ко мне не обращались», — цитирует тренера Анжелику Крылову РИА Новости

О переходе пары Бойковой и Козловского из группы Тамары Москвиной стало известно 6 мая.

Под руководством Москвиной фигуристы стали двукратными чемпионами России, чемпионами Европы и призёрами чемпионата мира.

Ранее олимпийский чемпион в парном катании Олег Васильев назвал правильным решение Бойковой и Козловского о переходе в группу Этери Тутберидзе.

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