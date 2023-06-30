Бойкова и Козловский сохранили произвольную программу, поставленную у Москвиной

Спортивная пара Александра Бойкова — Дмитрий Козловский сохранили произвольную программу после перехода от Тамары Москвиной к Этери Тутберидзе.

«Музыка, скорее всего, останется, она очень нравилась ребятам. Какие-то связки тоже. Конечно, что-то будет меняться, но после переезда в Москву Александра и Дмитрий ко мне не обращались», — цитирует тренера Анжелику Крылову РИА Новости.

О переходе пары Бойковой и Козловского из группы Тамары Москвиной стало известно 6 мая.

Под руководством Москвиной фигуристы стали двукратными чемпионами России, чемпионами Европы и призёрами чемпионата мира.

Ранее олимпийский чемпион в парном катании Олег Васильев назвал правильным решение Бойковой и Козловского о переходе в группу Этери Тутберидзе.