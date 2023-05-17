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Васильева не удивило решение Бойковой и Козловского уйти к Тутберидзе

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Олимпийский чемпион в парном катании Олег Васильев считает правильным решение Александры Бойковой и Дмитрия Козловского о переходе в группу Этери Тутберидзе.
Васильева не удивило решение Бойковой и Козловского уйти к Тутберидзе
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Не могу сказать, что я понимаю этот переход в полном объёме, но мне кажется, здесь нужно уточнить: ребята пришли не к Тутберидзе, а в её группу. С тем, видимо, расчётом, что с ними будут работать специалисты по парному катанию», — заявил Васильев RT.

По его мнению, Тутберидзе не обладает большим административным ресурсом.

«На мой взгляд, он у Тутберидзе в парном катании не настолько велик, как в одиночном. Она пока ещё не успела наработать в этом виде должный авторитет, и её появление за бортиком не всегда является плюсом. Иногда вызывает лишь раздражение», — добавил 63-летний специалист.

Ранее сообщалось, что Васильев не жалеет, что прекратил работу с Тамарой Москвиной.

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