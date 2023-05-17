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Васильев не жалеет, что прекратил работу с Москвиной

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Тренер сборной Белоруссии по фигурному катанию Олег Васильев считает, что поступил правильно, прекратив работу с Тамарой Москвиной в тот момент, когда в школе появилось большое количество талантливых фигуристов.
Васильев не жалеет, что прекратил работу с Москвиной
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«Вы знаете, нет. Естественно, я анализировал эту ситуацию, причём неоднократно, и пришёл к тому, что моя нынешняя работа в Беларуси в качестве главного тренера гораздо более многогранна. Мне всегда было интересно браться за что-то новое, причём все новые этапы в моей жизни возникали фактически спонтанно. Я никогда не хотел заниматься парным катанием, но занялся им и был достаточно успешен. Никогда не хотел тренировать, меня, скорее, в некотором роде принудительно сподвигли к этому, и я стал тренером не последнего эшелона», — заявил Васильев RT.

Ранее Васильев заявил, что его беспокоит запрет фигуристам сборной Белоруссии выступать на турнирах ISU.

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