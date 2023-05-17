Васильева беспокоит запрет фигуристам сборной Белоруссии выступать на турнирах ISU

Олимпийский чемпион Олег Васильев рассказал о своей работе на посту главного тренера сборной Белоруссии по фигурному катанию.

«В национальной команде у меня всего десять человек, и я вижу, что они очень хотят выступать на международной арене. Естественно, их беспокоит отсутствие этой возможности. Самой главной моей задачей в завершившемся сезоне было мотивировать спортсменов на ежедневную тяжёлую работу. Я действительно находил эту мотивацию для каждого и считаю самой большой своей победой не то, что кто-то из парней выучил четверной риттбергер, а кто-то — четверной лутц, а то, что никто из наших фигуристов не бросил кататься. Притом что в белорусском фигурном катании и близко нет таких финансовых возможностей, как в России», — заявил Васильев в интервью RT.

Он подчеркнул, что решение уехать работать в Белоруссию не было продиктовано невозможностью реализовать себя на родине.

«Работая все последние годы перед отъездом в клубе Москвиной в Санкт-Петербурге, я в принципе делал всё, что хотел и считал нужным. Тамара Николаевна в мою работу не сильно вмешивалась. Другой вопрос, что никакой тренер, даже самый великий, не может себя проявить, не имея в руках соответствующего спортивного «материала». Взять ту же Москвину: в 2002-м у неё закончили выступать Елена Бережная и Антон Сихарулидзе, а следующая пара сопоставимого по таланту масштаба появилась только в 2015-м, когда в группу пришли Александра Бойкова и Дмитрий Козловский», — заключил Васильев.

63-летний специалист работает с белорусской национальной командой порядка трёх лет.

Ранее тренер по фигурному катанию Александр Волков рассказал о причинах ухода из академии «Ангелы Плющенко».