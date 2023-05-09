Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Тренер Волков рассказал, почему перестал работать на Плющенко

Короткая ссылка
Тренер по фигурному катанию Александр Волков рассказал о причинах ухода из академии «Ангелы Плющенко».
Тренер Волков рассказал, почему перестал работать на Плющенко
  • РИА Новости

«Он переехал на другой каток на Рублёвку, а нам было очень тяжело туда ездить, поэтому мы приняли общее решение разойтись. У нас прекрасные с ним отношения, встречаемся, общаемся. Он пошёл своей дорогой, я своей», — цитирует Волкова «Спорт День за Днём».

26 апреля двукратному олимпийскому чемпиону Евгению Плющенко присвоили категорию тренера высшего национального уровня. Звание присваивается специалистам, которые в течение последнего олимпийского цикла подготовили участников Олимпиад, чемпионатов мира и других крупных соревнований.

Ранее чемпионка Европы по фигурному катанию Алёна Косторная заявила, что переход из группы Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко не был ошибкой.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить