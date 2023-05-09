Тренер Волков рассказал, почему перестал работать на Плющенко

Тренер по фигурному катанию Александр Волков рассказал о причинах ухода из академии «Ангелы Плющенко».

«Он переехал на другой каток на Рублёвку, а нам было очень тяжело туда ездить, поэтому мы приняли общее решение разойтись. У нас прекрасные с ним отношения, встречаемся, общаемся. Он пошёл своей дорогой, я своей», — цитирует Волкова «Спорт День за Днём».

26 апреля двукратному олимпийскому чемпиону Евгению Плющенко присвоили категорию тренера высшего национального уровня. Звание присваивается специалистам, которые в течение последнего олимпийского цикла подготовили участников Олимпиад, чемпионатов мира и других крупных соревнований.

Ранее чемпионка Европы по фигурному катанию Алёна Косторная заявила, что переход из группы Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко не был ошибкой.