Косторная ответила, что не считает ошибкой уход от Тутберидзе к Плющенко
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«В команде у Евгения Викторовича мне дали возможность двигаться, но некоторые факторы не позволяли мне ею в полной мере воспользоваться. В целом всё было неплохо — с кривыми и косыми прокатами я получала баллы не ниже, чем всегда», — цитирует Косторную РИА Новости.
В первый раз Алёна ушла от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко в 2020 году. Сезоном ранее она стала чемпионкой Европы и победительницей финала Гран-при. После неудачного постковидного сезона фигуристка вернулась к Тутберидзе, но через год снова покинула группу и перешла к Елене Буяновой.
16 января Буянова сообщила, что завершила работу с фигуристкой из-за её желания выступать в парном катании. Теперь Косторная занимается под руководством Сергея Рослякова с Георгием Куницей.
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