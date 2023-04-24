Косторная ответила, что не считает ошибкой уход от Тутберидзе к Плющенко

Чемпионка Европы по фигурному катанию Алёна Косторная заявила, что переход из группы Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко не был ошибкой.

«В команде у Евгения Викторовича мне дали возможность двигаться, но некоторые факторы не позволяли мне ею в полной мере воспользоваться. В целом всё было неплохо — с кривыми и косыми прокатами я получала баллы не ниже, чем всегда», — цитирует Косторную РИА Новости.

В первый раз Алёна ушла от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко в 2020 году. Сезоном ранее она стала чемпионкой Европы и победительницей финала Гран-при. После неудачного постковидного сезона фигуристка вернулась к Тутберидзе, но через год снова покинула группу и перешла к Елене Буяновой.

16 января Буянова сообщила, что завершила работу с фигуристкой из-за её желания выступать в парном катании. Теперь Косторная занимается под руководством Сергея Рослякова с Георгием Куницей.

Ранее Косторная рассказала, почему не могла отобраться на Олимпиаду-2022.