Косторная заявила, что не имела никаких шансов отобраться на Олимпиаду из-за перелома руки

Чемпионка Европы по фигурному катанию Алёна Косторная рассказала, почему не могла отобраться на Олимпиаду-2022.

«Я сломала руку, и меня сняли с чемпионата России. Это логично, когда у тебя гипс от пальцев и выше локтя. Ты даже руку согнуть не можешь, по факту — инвалид. Без шансов было. Один раз вышла на тренировку — мне мама коньки завязывала. Это такой позор был!» — цитирует Косторную РИА Новости.

16 января тренер Елена Буянова сообщила, что завершила работу с фигуристкой из-за её желания выступать в парном катании. Теперь фигуристка занимается под руководством Сергея Рослякова.

Косторная и её партнёр Георгий Куница выступили на открытии Всероссийского фестиваля балетов на льду. В своей программе дуэт исполнил двойной выброс, двойную подкрутку и параллельный тройной флип.

Ранее Косторная высказалась о переходе в парное катание.