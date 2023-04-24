Косторная заявила, что не имела никаких шансов отобраться на Олимпиаду из-за перелома руки

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Чемпионка Европы по фигурному катанию Алёна Косторная рассказала, почему не могла отобраться на Олимпиаду-2022.
Косторная заявила, что не имела никаких шансов отобраться на Олимпиаду из-за перелома руки
  • globallookpress.com
  • © Raniero Corbelletti/AFLO

«Я сломала руку, и меня сняли с чемпионата России. Это логично, когда у тебя гипс от пальцев и выше локтя. Ты даже руку согнуть не можешь, по факту — инвалид. Без шансов было. Один раз вышла на тренировку — мне мама коньки завязывала. Это такой позор был!» — цитирует Косторную РИА Новости.

16 января тренер Елена Буянова сообщила, что завершила работу с фигуристкой из-за её желания выступать в парном катании. Теперь фигуристка занимается под руководством Сергея Рослякова. 

Косторная и её партнёр Георгий Куница выступили на открытии Всероссийского фестиваля балетов на льду. В своей программе дуэт исполнил двойной выброс, двойную подкрутку и параллельный тройной флип. 

Ранее Косторная высказалась о переходе в парное катание.

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