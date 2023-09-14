Крылова сообщила, что Кагановская проводит пробные тренировки с Некрасовым

Тренер Анжелика Крылова прокомментировала информацию о том, что Василиса Кагановская будет кататься в паре с Максимом Некрасовым.

«Окончательного решения по образованию пары мы ещё не приняли. Если дуэт образуется, обязательно об этом сообщим. Процесс формирования непростой», — приводит слова Крыловой РИА Новости.

О распаде пары Василиса Кагановская — Валерий Ангелопол стало известно 31 августа. Спортсмены являются золотыми медалистами финала Гран-при России (2023), победителями и призёрами этапов юниорского Гран-при и Гран-при России.

12 сентября распалась пара Елизавета Пасечник — Максим Некрасов.

Ранее Новицкий прокомментировал возможное образование новой пары в фигурном катании.