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Новицкий: не удивлюсь, если Некрасов будет ведомым в паре с Кагановской

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Чемпион Европы 2009 года в танцах на льду Сергей Новицкий прокомментировал возможное образование новой пары в фигурном катании в лице Василисы Кагановской и Максима Некрасова.

«Считаю, что дуэт Василисы и Валерия был довольно ярким, но драматизировать насчёт их расставания не стоит. Мы вправе надеяться на то, что пара с Максимом может быть не хуже, а то и лучше. Правильнее всего будет дать ребятам некоторое время и не спрашивать с них много на первых порах. Им предстоит работа над важными вещами, чтобы преуспеть вместе.

К данному моменту у Кагановской и Некрасова были разные тренеры, каждый имеет свою технику фигурного катания и собственный подход к тренировочному процессу. Такое решается не за неделю. Не удивлюсь, если на первых порах Некрасов будет ведомым в этой паре. История нашего спорта знает массу примеров, когда девушки в дуэтах были чуть выше классом, нежели мужчины, и тем не менее это срабатывало. Посмотрим, как будет проявлять себя Максим», — заявил Новицкий RT.

Ранее сообщалось, что распалась танцевальная пара Пасечник — Некрасов.

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