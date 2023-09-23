«Здесь у него неплохой выбор»: Чиризано расстался с Цимловой и может вернуться в сборную России

Дарио Чиризано и Дениса Цимлова объявили о прекращении сотрудничества. Причиной стал отказ Федерации фигурного катания на коньках России отпустить спортсмена под флаг другой страны. Вероятно, теперь ему придётся искать новую партнёршу среди россиянок. По мнению Сергея Новицкого, в этом случае у танцора будет большой выбор. А вот Татьяна Тарасова заявила, что ей безразлично будущее чемпиона юношеской Олимпиады — 2020.

Череда распадов танцевальных пар, уже ставшая трендом прошедшего межсезонья, продолжилась. Дарио Чиризано за 2023 год потерял уже вторую партнёршу. В январе Ирина Хавронина, с которой они выиграли юношескую Олимпиаду — 2020, ушла к Дэвиду Нарижному, а теперь распался и его дуэт с чешкой Денисой Цимловой. Об этом спортсмены объявили в социальных сетях.

«Это наш день встречи и расставания. Мы улыбаемся, но нам тяжело на душе. Мы не прощаемся, мы говорим друг другу до встречи — не в качестве спортивных партнёров, а в качестве хороших друзей. Спасибо Денисе за этот прекрасный период моей жизни, я очень рад, что у нас была возможность прожить его. Спасибо и ещё тысячу раз спасибо за её улыбки, за позитивный настрой, несмотря на трудности, которые нас сопровождали, за понимание. Я это очень ценю», — написал российский фигурист.

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Спортсмены катались вместе с апреля. После первых же совместных шагов они отправились на стажировку в монреальскую академию, где их наставником стал Ромэн Хагенауэр, а олимпийский чемпион Пекина Гийом Сизерон нередко появлялся на тренировках и делился опытом и советами. Цимлова и Чиризано планировали выступать за сборную Чехии, и соответствующий запрос был отправлен в Федерацию фигурного катания на коньках России. Однако там просьбу Дарио не удовлетворили. В этой ситуации фигуристу оставалось дожидаться окончания карантина, который по правилам ФФККР должен составлять два года с момента получения запроса о переходе.

Вслед за этим была предпринята попытка перехода в сборную Италии, тем более что фигурист родился в Кротоне. Совсем недавно, в начале сентября, Чиризано прилетал в Москву — вероятно, чтобы лично обсудить этот вопрос с руководством федерации. Однако, как следует из заявления Цимловой, спортсменов вновь ждала неудача. Именно после этого они приняли решение о расставании.

«Это действительно грустно и трудно для нас обоих, потому что мы так хотели показать свои программы на соревнованиях... Кроме того, мы очень хорошие друзья. Но, к сожалению, Россия не отпустила Дарио ни в Чехию, ни в Италию, поэтому мы не смогли участвовать в соревнованиях вместе. Для нас это было шоком. Я буду поддерживать Дарио в его будущих выступлениях в России, и, конечно, мы остаёмся друзьями», — написала чешка в своём аккаунте.

Она также сообщила, что остаётся в спорте и будет искать нового ледового спутника.

Тем же самым займётся и Чиризано, который, видимо, вернётся в Россию. Но если весной, когда Дарио уезжал в поисках лучшей доли к Цимловой, вариантов для продолжения его карьеры практически не было, то после турбулентного межсезонья ситуация поменялась кардинальным образом.

«В России сейчас довольно много хороших девочек, и, если Чиризано решит вернуться, у него будет неплохой выбор. Но, на мой взгляд, в первую очередь Дарио стоит задуматься над тем, чего ему хочется самому — продолжать кататься или, может, заниматься чем-то другим. Когда он определится, тогда можно приступать к выбору партнёрши: пробовать кататься, смотреть, нравится ли человек по характеру, получится ли сработаться. Потому что пока не попробуешь, не узнаешь, есть ли перспектива», — отметил экс-чемпион Европы Сергей Новицкий в разговоре с RT.

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На сегодняшний день можно назвать как минимум три наиболее очевидные кандидатуры на роль партнёрши танцора: Василиса Кагановская, Софья Тютюнина и Елизавета Пасечник. Наиболее вероятным представляется выбор в пользу последней: она сейчас точно свободна, молодые люди неплохо подходят друг другу по росту, к тому же Елизавета тренируется у Алексея Горшкова, который в своё время работал с парой Чиризано — Хавронина. По мнению Новицкого, это может послужить одним из дополнительных доводов в пользу Пасечник, но вряд ли станет определяющим.

Некоторые поклонники фигурного катания выразили надежду, что в итоге Дарио встанет в пару с Василисой Кагановской. Хотя девушка и начала попытки скататься с Максимом Некрасовым, официально о появлении нового дуэта пока не объявлялось, а опыт последних месяцев показывает, что в российских танцах на льду всё может перевернуться с ног на голову буквально за пару дней.

При этом Татьяна Тарасова достаточно резко высказалась о будущем Чиризано. По её словам, в России он не нужен.

«Надо у Когана спрашивать, почему его не отпустили (в сборную Италии. — RT). У нас тут прокаты юниоров идут предсезонные. Про это нужно думать. А куда денется Чиризано — мне буквально до фени. Вот и всё», — заявила прославленный тренер в комментарии «Матч ТВ».