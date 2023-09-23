Тарасова: куда денется Чиризано — мне буквально до фени

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о том, что Дарио Чиризано прекратил сотрудничество с чешской фигуристкой Денисой Цимловой из-за отказа ФФККР в смене спортивного гражданства.

«Надо у Когана спрашивать, почему его не отпустили (в другую сборную). А куда денется Чиризано — мне буквально до фени. Вот и всё», — приводит слова Тарасовой «Матч ТВ».

Чиризано выступал за Россию в дуэте с Ириной Хаврониной. Пара распалась в конце 2022 года. После этого он начал кататься с Цимловой.

7 мая в Чешской федерации фигурного катания дали понять, что хотели бы видеть его в своей национальной сборной, но российская сторона отказала рождённому в Италии спортсмену.

Ранее сообщалось, что ФФККР отказала Чиризано в переходе в сборную Италии.