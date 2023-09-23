Узнать больше

Тарасова: куда денется Чиризано — мне буквально до фени

Короткая ссылка
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о том, что Дарио Чиризано прекратил сотрудничество с чешской фигуристкой Денисой Цимловой из-за отказа ФФККР в смене спортивного гражданства.

«Надо у Когана спрашивать, почему его не отпустили (в другую сборную). А куда денется Чиризано — мне буквально до фени. Вот и всё», — приводит слова Тарасовой «Матч ТВ».

Чиризано выступал за Россию в дуэте с Ириной Хаврониной. Пара распалась в конце 2022 года. После этого он начал кататься с Цимловой.

7 мая в Чешской федерации фигурного катания дали понять, что хотели бы видеть его в своей национальной сборной, но российская сторона отказала рождённому в Италии спортсмену.

Ранее сообщалось, что ФФККР отказала Чиризано в переходе в сборную Италии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить