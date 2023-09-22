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ФФККР отказала российскому фигуристу Чиризано в переходе в сборную Италии

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Руководство Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) отказало россиянину Дарио Чиризано, выступающему в танцах на льду, в переходе в сборную Италии.
ФФККР отказала российскому фигуристу Чиризано в переходе в сборную Италии
  • РИА Новости

«К сожалению, Россия не отпустила Дарио ни в Чехию, ни в Италию, поэтому мы не смогли кататься вместе. Для нас это был шок. Я буду поддерживать Дарио в России, и, конечно, мы остаёмся друзьями», — написала бывшая партнёрша спортсмена Дениса Цимлова в соцсетях. 

Чиризано выступал за Россию в дуэте с Ириной Хаврониной. Пара распалась в конце 2022 года. После этого он начал кататься с  Цимловой. 7 мая в Чешской федерации фигурного катания дали понять, что хотели бы видеть его в своей национальной сборной, но российская сторона отказала рождённому в Италии спортсмену.

Ранее Чиризано сообщил, что больше не тренируется с Цимловой.

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