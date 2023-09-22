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Чиризано прекратил сотрудничество с чешской фигуристкой Цимловой

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Российский фигурист Дарио Чиризано сообщил, что больше не тренируется с чешской фигуристкой Денисой Цимловой.
Чиризано прекратил сотрудничество с чешской фигуристкой Цимловой
  • РИА Новости

«Тысячу раз спасибо Денисе за её улыбки, за позитивный настрой, несмотря на трудности, которые нас сопровождали, за понимание. Я это очень ценю», — написал Чиризано в соцсетях.

Чиризано выступал за Россию в дуэте с Ириной Хаврониной. Пара распалась в конце 2022 года.

После этого он встал в пару с Цимловой, а чешская ассоциация обратилась в ФФККР по поводу перехода фигуриста под свой флаг. Российская сторона отказала Чиризано.

Ранее сообщалось, что Чиризано может образовать пару с Кагановской.

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