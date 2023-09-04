РИА Новости: Чиризано может образовать пару с Кагановской

Российский фигурист Дарио Чиризано может встать в пару с Василисой Кагановской.

Как сообщает источник РИА Новости, Чиризано является наиболее вероятной кандидатурой для стороны Кагановской. Чтобы пройти пробы, фигурист может в ближайшее время прилететь в Россию.

О распаде пары Кагановская — Ангелопол стало известно 31 августа.

Спортсмены являются золотыми медалистами финала Гран-при России (2023), победителями и призёрами этапов юниорского Гран-при и Гран-при России.

Ранее мама Ангелопола высказалась о распаде пары с Кагановской.