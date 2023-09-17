Крылова заявила, что фигуристы Кагановская и Некрасов пока не являются дуэтом

Тренер Анжелика Крылова рассказала, что фигуристы Василиса Кагановская и Максим Некрасов пока не являются дуэтом.

«Про новую пару ничего не могу сказать, они только скатываются. Пока нельзя говорить, состоится она или нет», — приводит слова Крыловой ТАСС.

О распаде пары Василиса Кагановская — Валерий Ангелопол стало известно 31 августа. Спортсмены являются золотыми медалистами финала Гран-при России (2023), победителями и призёрами этапов юниорского Гран-при и Гран-при России.

12 сентября распалась пара Елизавета Пасечник — Максим Некрасов.

Ранее Крылова рассказала, почему распалась пара Василиса Кагановская — Валерий Ангелопол.