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Крылова: у фигуристов Кагановской и Ангелопола был конфликт со своей головой

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Тренер Анжелика Крылова рассказала, почему распалась пара Василиса Кагановская — Валерий Ангелопол.

«У них был свой конфликт со своей головой. Мы пытались его разрешить. Мне жалко, что я не могу показать свою работу здесь. Но Аннабель Морозов и Игорь Ерёменко никак на них не повлияли», — приводит слова Крыловой РИА Новости.

О распаде пары Василиса Кагановская — Валерий Ангелопол стало известно 31 августа. Спортсмены являются золотыми медалистами финала Гран-при России (2023), победителями и призёрами этапов юниорского Гран-при и Гран-при России.

Ранее Крылова прокомментировала информацию о том, что Василиса Кагановская будет кататься в паре с Максимом Некрасовым.

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