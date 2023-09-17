Крылова: у фигуристов Кагановской и Ангелопола был конфликт со своей головой

Тренер Анжелика Крылова рассказала, почему распалась пара Василиса Кагановская — Валерий Ангелопол.

«У них был свой конфликт со своей головой. Мы пытались его разрешить. Мне жалко, что я не могу показать свою работу здесь. Но Аннабель Морозов и Игорь Ерёменко никак на них не повлияли», — приводит слова Крыловой РИА Новости.

О распаде пары Василиса Кагановская — Валерий Ангелопол стало известно 31 августа. Спортсмены являются золотыми медалистами финала Гран-при России (2023), победителями и призёрами этапов юниорского Гран-при и Гран-при России.

Ранее Крылова прокомментировала информацию о том, что Василиса Кагановская будет кататься в паре с Максимом Некрасовым.