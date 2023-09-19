Отсутствие прогресса и раздражителей: почему контрольные прокаты российских фигуристов разочаровали

Контрольные прокаты сборной России не до конца оправдали ожидания болельщиков и экспертов. Только спортивные пары предстали в боевой готовности и сделали весомую заявку на то, чтобы стать эпицентром российского фигурного катания в новом сезоне. Одиночники же выглядели преимущественно хуже самих себя образца прошлого года, а самое главное, почти никто из них не продемонстрировал качественно иного уровня хотя бы в чём-нибудь одном.

Удивительная штука: контрольных прокатов фигуристов сборной России журналисты ждали в этом сезоне, как дети ждут зимой наступления Нового года и Рождества, но уже в субботу вечером общая тональность лучше всего передавалась фразой: «Где бы взять сил, чтобы пережить ещё один день?»

Это вопрос не к фигуристам. В большей степени — к формату. Задача у телевидения изначально была непростой: превратить в шоу очень нервное и ответственное для фигуристов мероприятие. В итоге что-то получилось, что-то — категорически нет.

На конферанс и интервью-перебивки между выступлениями участников ушло за два дня почти три часа. Подобная шоу-находка, назовём это так, была бы оправданной лишь в одном случае: если бы эта часть программы по своему качественному уровню не уступала тому, что происходит на льду. В итоге зрители получили совсем другое.

Также по теме Спорный репертуар: почему Гуменник не стал выступать под композицию группы Rammstein Федерация фигурного катания на коньках России не запрещала российскому фигуристу Петру Гуменнику выступать под Rammstein. Об этом...

Причём если с уровнем комментаторской работы Алины Загитовой поклонники фигурного катания уже давно смирились, то в отношении Максима Транькова было даже не разочарование, а глубокое сожаление: для человека, способного блистательно комментировать соревнования, вести беседы и быть органичным в кадре, не придумали ничего лучше, нежели отрабатывать под суфлёра штампованные фразы и несмешные шутки. При отвратительном качестве акустики к тому же.

Нужно ли вообще превращать в шоу чисто рабочее предсезонное мероприятие? Тоже непростой вопрос. Кататься при зрителях в «Мегаспорте» определённо лучше и полезнее для фигуристов, чем демонстрировать программы на закрытом катке подмосковного Новогорска.

Но если это всё-таки шоу, оно (с учётом количества тех, кто в нём участвует) должно быть максимально динамичным и компактным и, возможно, подразумевать хотя бы символические призы и гонорары для тех, кто катается. Не ради денег как таковых. Просто в ситуации, когда мотивация большинства спортсменов стремится к нулю, надо использовать любые доступные возможности добавить выступлениям азарта и позитива.

Понятно, что на любые критические замечания всегда находится аргумент «Не нравится — не смотри», но парадокс в том, что часть двухдневного зрелища получилась по-настоящему высококлассной. Я про парное катание, ставшее иллюстрацией того, что всё всегда происходит к лучшему.

Уход Александры Бойковой и Дмитрия Козловского от Тамары Москвиной спровоцировал сразу двойное и очень острое соперничество как ушедших фигуристов с оставшимися, так и их тренеров. К аналогичному эффекту, хоть и не на столь высоком уровне, привело разъединение тренерской бригады наставников Сергея Доброскокова и Сергея Рослякова.

Добавьте сюда решение Алёны Косторной и Георгия Куницы встать в пару и включиться в серьёзную борьбу, и можно уже сейчас говорить о том, что эпицентром российского фигурного катания в этом сезоне станет именно этот вид программы. В котором у действующих лиц всё в порядке и с мотивацией, и с постановками, и с настроем на долгосрочную работу.

Об одиночниках этого не скажешь. Дело здесь даже не в степени готовности. Контрольные прокаты никогда не подразумевали максимальной физической формы, но почти всегда позволяли увидеть и оценить прогресс, которого те или иные спортсмены сумели добиться за несколько месяцев межсезонья. Неважно в чём — прыжках, вращениях, катании, презентации.

Выделить кого-то в этом аспекте оказалось непросто. Возможно, сказалось, что вторую половину прошлого сезона, да и часть лета, многие провели в формате разнообразных шоу и начинают набирать кондиции только сейчас. К тому же выдерживать второй подряд сезон, не имея реальной перспективы вернуться на международный лёд, — тоже испытание не из простых, у кого угодно могут опуститься руки.

Но факт остаётся фактом: когда нет прогресса, начинается стагнация.

Также по теме В ожидании справедливости: CAS объявил имена судей на процесс по делу фигуристки Валиевой Спортивный арбитражный суд (CAS) обнародовал состав судейской коллегии, которая будет рассматривать дело Камилы Валиевой. В неё вошли...

Давайте попробуем побыть оптимистами. К вопросу допуска российских фигуристов на мировой уровень Международный союз конькобежцев намеревался вернуться в октябре. Даже если допустить, что решение окажется позитивным, оно будет означать, что первая половина международного сезона по-прежнему пройдёт без россиян, а количество квот на главные старты сократится для России до минимальной. Кого из мужчин-одиночников можно отправить добывать эти квоты, притом что едва ли не все, кто выступал в «Мегаспорте», сейчас выглядят хуже себя прошлогодних?

То же самое можно сказать о девочках, хотя в этой дисциплине у нас пока ещё есть некоторая подушка безопасности под названием «четверные прыжки». На прокатах их показали только Вероника Жилина и Аделия Петросян, но совершенно очевидно, что по ходу розыгрыша отечественного Гран-при на этот максимум начнут замахиваться и другие.

А ещё в «Мегаспорте» было очень сложно не думать о том, что российскому женскому катанию сейчас больше всего не хватает по-настоящему харизматичного, заряженного на выступления лидера-раздражителя, способного взбудоражить компанию, завести её на борьбу. Такого, каким совсем недавно была Александра Трусова.

Собственно, уход этой фигуристки со сцены и есть главная потеря нынешнего сезона. Камила Валиева в своём нынешнем состоянии с этой ролью пока ещё не справляется.