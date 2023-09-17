Вайцеховская: конёк Мишиной и Галлямова — чистейшие элементы

Обозреватель RT Елена Вайцеховская оценила программу пар Анастасия Мишина — Александр Галлямов и Ясмина Кадырова — Валерий Колесов на контрольный прокатах сборной России.

«Коллега назвала стиль Анастасии Мишиной — Александра Галлямова хирургическим, и я целиком с этой формулировкой согласна: конёк ребят — чистейшие элементы, словно от них каким-то невидимым скальпелем реально отсечено всё лишнее и мешающее восприятию. Пока в катании есть совершенно объяснимые помарки, но Тамара Николаевна Москвина давно научилась делать так, чтобы в нужном месте и в нужное время этих помарок не случалось. Ещё раз комплименты в адрес Ирины Жук — за постановку произвольной программы. Хотя «Сильва» Ясмины Кадыровой — Валерия Колесова при всей кажущейся банальности музыкального выбора понравилась мне больше. Фишечками», — поделилась Вайцеховская.

Ранее российская фигуристка Вероника Жилина заявила, что выступление на контрольных прокатах сборной России позволит ей чувствовать себя увереннее.