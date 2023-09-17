Жилина: контрольные прокаты придают мне уверенности
«На тренировках нужно больше работать, программа ещё не до конца вкатанная. Для меня большой опыт — выступать тут, это придаёт уверенности», — цитирует Жилину «Матч ТВ».
Сезон-2023/24 для 15-летней фигуристки является первым во взрослом женском катании. В сезоне‑2022/23 спортсменка выиграла два этапа юниорского Гран‑при России.
Ранее российская фигуристка Алина Горбачёва рассказала, что в течение сезона в произвольной программе планирует выполнять два четверных сальхова.