Жилина: контрольные прокаты придают мне уверенности

Российская фигуристка Вероника Жилина заявила, что выступление на контрольных прокатах сборной России позволит ей чувствовать себя увереннее.

«На тренировках нужно больше работать, программа ещё не до конца вкатанная. Для меня большой опыт — выступать тут, это придаёт уверенности», — цитирует Жилину «Матч ТВ».

Сезон-2023/24 для 15-летней фигуристки является первым во взрослом женском катании. В сезоне‑2022/23 спортсменка выиграла два этапа юниорского Гран‑при России.

Ранее российская фигуристка Алина Горбачёва рассказала, что в течение сезона в произвольной программе планирует выполнять два четверных сальхова.