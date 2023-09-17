Горбачёва — о произвольной программе: планирую сделать два четверных сальхова

Российская фигуристка Алина Горбачёва рассказала, что в течение сезона в произвольной программе планирует выполнять два четверных сальхова.

«Произвольная программа вышла неплохой, но над ней ещё много работать. Дальше в произвольной планирую сделать два четверных сальхова. Катаю образ из сериала «Ход королевы». Рассказываю об истории этой героини», — цитирует Горбачёву «Матч ТВ».

Контрольные прокаты проходят 16—17 сентября в московском дворце спорта «Мегаспорт».

29 августа мама Горбачёвой сообщила о пропаже дочери. 16-летняя спортсменка накануне покинула каток «Чкалов Арена» и вошла в парк у Москвы-реки, после чего её никто не видел. Спустя сутки полицейские обнаружили фигуристку в кинотеатре одного из торговых центров.

Ранее сообщалось, как заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на прокат Горбачёвой в короткой программе после истории с исчезновением фигуристки.