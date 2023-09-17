Тарасова считает, что Горбачёва не вспоминает в программах о своём исчезновении

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на прокат Алины Горбачёвой в короткой программе после истории с исчезновением фигуристки.

«Хорошее выступление. О какой истории она должна помнить? Сбежала всего на денёк, ну что вы, ей‑богу», — цитирует Тарасову «Матч ТВ».

Контрольные прокаты проходят 16—17 сентября в московском дворце спорта «Мегаспорт».

29 августа мама Горбачёвой сообщила о пропаже дочери. 16-летняя спортсменка накануне покинула каток «Чкалов Арена» и вошла в парк у Москвы-реки, после чего её никто не видел. В итоге оказалось, что Алина жива и здорова: сначала она попала на камеры видеонаблюдения в кафе, а затем сотрудники полиции нашли её в одном из торговых центров столицы.

Ранее сообщалось, что тренер Горбачёвой признала себя виновной в инциденте с пропажей фигуристки.