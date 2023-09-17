Тарасова считает, что Горбачёва не вспоминает в программах о своём исчезновении
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«Хорошее выступление. О какой истории она должна помнить? Сбежала всего на денёк, ну что вы, ей‑богу», — цитирует Тарасову «Матч ТВ».
Контрольные прокаты проходят 16—17 сентября в московском дворце спорта «Мегаспорт».
29 августа мама Горбачёвой сообщила о пропаже дочери. 16-летняя спортсменка накануне покинула каток «Чкалов Арена» и вошла в парк у Москвы-реки, после чего её никто не видел. В итоге оказалось, что Алина жива и здорова: сначала она попала на камеры видеонаблюдения в кафе, а затем сотрудники полиции нашли её в одном из торговых центров столицы.
Ранее сообщалось, что тренер Горбачёвой признала себя виновной в инциденте с пропажей фигуристки.