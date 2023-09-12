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Тренер Горбачёвой признала себя виновной в инциденте с пропажей фигуристки

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Софья Федченко, тренер фигуристки Алины Горбачёвой, призналась, что считает себя виноватой в инциденте с 16-летней спортсменкой.
Тренер Горбачёвой признала себя виновной в инциденте с пропажей фигуристки
  • globallookpress.com
  • © Dmitry Golubovich

«В её импульсивном поступке я считаю себя виноватой на сто процентов. У нас был конфликт. Бытовой, не имеющий отношения к спорту. После разговора я обозначила ей свою позицию, касающуюся её проживания со мной. Сказала, что не готова нести ответственность за её жизнь и здоровье, если не соблюдаются определённые правила», — цитирует тренера Sport24.

29 августа мама Горбачёвой сообщила о пропаже дочери. 16-летняя спортсменка накануне покинула каток «Чкалов Арена» и вошла в парк у Москвы-реки, после чего её никто не видел. 

Весь день кинологи с собаками, водолазы и спасатели искали фигуристку. Свой штаб недалеко от стадиона «Спартака» развернул отряд «ЛизаАлерт». В итоге оказалось, что Алина жива и здорова: сначала она попала на камеры видеонаблюдения в кафе, а затем сотрудники полиции нашли её в одном из торговых центров столицы.

Также стало известно, что Горбачёва последние несколько лет жила с тренером Софьей Федченко и практически не общалась с родителями. Бабушка девочки сообщила, что тренер настраивала спортсменку против семьи.

Ранее мать фигуристки Горбачёвой рассказала, что из-за подготовки к сезону почти не видится с дочерью.

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