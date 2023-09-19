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Кремль не следит за ситуацией вокруг программы Гуменника под Rammstein

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на ситуацию вокруг фигуриста Петра Гуменника, который собирался представить свою короткую программу под Rammstein.

«Нет. Не следим за этой ситуацией», — цитирует Пескова ТАСС.

16 и 17 сентября в Москве на арене «Мегаспорт» состоялись контрольные прокаты сборной России. Гуменник в короткой программе должен был использовать композицию немецкой группы Rammstein. Но за день до выступления ему сообщили о «непатриотичности музыки». Ему пришлось поменять программу, над которой он работал четыре месяца.

Ранее Татьяна Тарасова назвала личным делом Гуменника и его тренера выбор программы фигуриста.

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