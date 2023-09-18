Тарасова назвала личным делом Гуменника и его тренера выбор программы фигуриста

Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказала мнение касательно ситуации, в которой вице-чемпиону России Петру Гуменнику пришлось отказаться от использования программы под музыку немецкой группы Rammstein.

«Мне очень понравилась программа Петра. Рекомендации по музыке? Только не от безграмотных людей, которые эти письма пишут. Почему они поменяли программу, если ФФККР этого делать не запрещала, это их личное дело» — цитирует Тарасову ТАСС.

16 и 17 сентября в Москве на арене «Мегаспорт» проходят контрольные прокаты сборной России. Гуменник должен был использовать композицию немецкой группы Rammstein. Он четыре месяца работал над короткой программой.

Ранее Гуменник рассказал, что многие спортсмены поддержали его на фоне ситуации с программой под песню группы Rammstein.