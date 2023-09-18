Узнать больше

Тарасова назвала личным делом Гуменника и его тренера выбор программы фигуриста

Короткая ссылка
Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказала мнение касательно ситуации, в которой вице-чемпиону России Петру Гуменнику пришлось отказаться от использования программы под музыку немецкой группы Rammstein.

«Мне очень понравилась программа Петра. Рекомендации по музыке? Только не от безграмотных людей, которые эти письма пишут. Почему они поменяли программу, если ФФККР этого делать не запрещала, это их личное дело» — цитирует Тарасову ТАСС.

16 и 17 сентября в Москве на арене «Мегаспорт» проходят контрольные прокаты сборной России. Гуменник должен был использовать композицию немецкой группы Rammstein. Он четыре месяца работал над короткой программой.

Ранее Гуменник рассказал, что многие спортсмены поддержали его на фоне ситуации с программой под песню группы Rammstein.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить