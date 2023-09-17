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Гуменник: мне передали, что многие спортсмены меня поддержали

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Вице-чемпион России в мужском одиночном катании Пётр Гуменник рассказал, что многие спортсмены поддержали его на фоне ситуации с программой под песню группы Rammstein.

«Мне сегодня передали, что многие спортсмены меня поддержали. Надеюсь, что как-нибудь это повернётся, что мне разрешат катать программу под Rammstein», — цитирует Гуменника РИА Новости.

16 и 17 сентября в Москве на арене «Мегаспорт» прошли контрольные прокаты сборной России. Гуменник должен был использовать композицию немецкой группы Rammstein. Он четыре месяца работал над короткой программой.

Ранее фигурист Матвей Ветлугин назвал «бредом» ситуацию с отменой программы Гуменника под Rammstein.

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