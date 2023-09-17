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Ветлугин назвал «бредом» ситуацию с отменой программы Гуменника под Rammstein

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Фигурист Матвей Ветлугин отреагировал на ситуацию, в которой вице-чемпиону России Петру Гуменнику пришлось отказаться от использования программы под музыку немецкой группы Rammstein.

«Ситуация — бред. Петя в раздевалке нам сказал, что эта программа нравилась и судьям, и федерации, и Первому каналу. Отменять её только по доносу какого-то депутата — это слишком», — цитирует Ветлугина РИА Новости.

Он также отметил, что искусство не имеет национальности.

16 и 17 сентября в Москве на арене «Мегаспорт» проходят контрольные прокаты сборной России. Гуменник должен был использовать композицию немецкой группы Rammstein. Он четыре месяца работал над короткой программой.

Ранее обозреватель RT Елена Вайцеховская прокомментировала отказ Гуменника от использования композиции группы Rammstein в своей программе.

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