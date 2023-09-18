Американская группа восхитилась выступлением Валиевой под их музыку

Американская музыкальная группа Everybody Loves an Outlaw отреагировала на выступление российской фигуристки Камилы Валиевой под их композицию I See Red.

«Нам нравится смотреть, как ты катаешься под нашу песню, Камила! Такой невероятный артистизм», — написали музыканты в соцсетях.

На контрольных прокатах сборной России в произвольной программе спортсменка выступила в образе супергероя комиксов Marvel по прозвищу Чёрная Пантера. В сезоне-2023/24 в короткой программе она выступает под композицию I See Red в красном платье.

Накануне стало известно, что Валиева примет участие в заседании Спортивного арбитражного суда по видеосвязи. Слушания по поводу положительного допинг-теста от 25 декабря 2021 года состоятся 26, 27 и 28 сентября, при этом 29 сентября будет резервным днём.

Ранее заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что талант и способности Валиевой с возрастом никуда не делись.