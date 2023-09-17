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Тарасова: Валиева — талантливый человек, таковой она сегодня себя и показала

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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что талант и способности олимпийской чемпионки Камилы Валиевой с возрастом никуда не делись.

«Валиева — талантливый человек, таковой она сегодня себя и показала. Она выросла в физическом плане, но её способности от этого никуда не делись», — цитирует Тарасову «Матч ТВ».

На контрольных прокатах сборной России в произвольной программе спортсменка выступила в образе супергероя комиксов Marvel по прозвищу Чёрная Пантера. В сезоне-2023/24 в короткой программе она выступает под композицию I See Red.

Ранее Валиева рассказала о своём желании стать актрисой.

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