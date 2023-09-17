Валиева: хочу стать актрисой, потому что на льду мы тоже передаём образы

Российская фигуристка Камила Валиева рассказала о своём желании стать актрисой.

«В 17 лет столько мыслей в голове, столько идей. А актрисой я хочу стать, потому что на льду мы, по сути, актёры, передаём образы. Но нужно развивать речь, это было бы интересно попробовать», — цитирует Валиеву Sport24.

На контрольных прокатах сборной России в произвольной программе спортсменка выступила в образе супергероя комиксов Marvel по прозвищу Чёрная Пантера. В сезоне-2023/24 в короткой программе она выступает под композицию I See Red.

Накануне стало известно, что Валиева примет участие в заседании Спортивного арбитражного суда по видеосвязи. Слушания по поводу положительного допинг-теста от 25 декабря 2021 года состоятся 26, 27 и 28 сентября, при этом 29 сентября будет резервным днём.

Ранее Валиева рассказала о своей новой произвольной программе, которую она показала на контрольных прокатах сборной России.