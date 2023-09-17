Узнать больше

Валиева: очень захотелось скатать Чёрную Пантеру, взять этот образ

Короткая ссылка
Российская фигуристка Камила Валиева рассказала о своей новой произвольной программе, которую она показала на контрольных прокатах сборной России.
Валиева: очень захотелось скатать Чёрную Пантеру, взять этот образ
  • РИА Новости

«Программа родилась у тренеров. Мне очень захотелось скатать Чёрную Пантеру, взять этот образ. Поймала себя на мысли, что я рада, что не катаю в этом сезоне что-то лиричное. Рада выступать в более драйвовом настроении», — цитирует Валиеву Sport24.

Спортсменка выступила в образе супергероя комиксов Marvel по прозвищу Чёрная Пантера. В сезоне-2023/24 в короткой программе она выступает под композицию I See Red.

Накануне стало известно, что Валиева примет участие в заседании Спортивного арбитражного суда по видеосвязи. Слушания по поводу положительного допинг-теста от 25 декабря 2021 года состоятся 26, 27 и 28 сентября, при этом 29 сентября будет резервным днём.

Ранее сообщалось, как Валиева ответила на вопрос о своём будущем.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить