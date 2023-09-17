Валиева: очень захотелось скатать Чёрную Пантеру, взять этот образ

Российская фигуристка Камила Валиева рассказала о своей новой произвольной программе, которую она показала на контрольных прокатах сборной России.

«Программа родилась у тренеров. Мне очень захотелось скатать Чёрную Пантеру, взять этот образ. Поймала себя на мысли, что я рада, что не катаю в этом сезоне что-то лиричное. Рада выступать в более драйвовом настроении», — цитирует Валиеву Sport24.

Спортсменка выступила в образе супергероя комиксов Marvel по прозвищу Чёрная Пантера. В сезоне-2023/24 в короткой программе она выступает под композицию I See Red.

Накануне стало известно, что Валиева примет участие в заседании Спортивного арбитражного суда по видеосвязи. Слушания по поводу положительного допинг-теста от 25 декабря 2021 года состоятся 26, 27 и 28 сентября, при этом 29 сентября будет резервным днём.

Ранее сообщалось, как Валиева ответила на вопрос о своём будущем.