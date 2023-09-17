Валиева призналась, что ещё не определилась со своим будущим

Российская фигуристка Камила Валиева ответила на вопрос о своём будущем.

«Не знаю… Вот если бы были такие курсы «Попробуй жизнь», когда можно было попробовать себя в разных сферах и решить, где на самом деле хочется реализоваться. Сейчас такой возраст, когда хочется попробовать всё, чтобы определиться», — цитирует спортсменку сайт ФФККР.

В настоящее время 17-летняя фигуристка учится в 11-м классе.

Валиева в сезоне-2023/24 в короткой программе выступает под композицию I See Red, которую она представила на контрольных прокатах сборной России.

Накануне стало известно, что Валиева примет участие в заседании Спортивного арбитражного суда по видеосвязи. Слушания по поводу положительного допинг-теста от 25 декабря 2021 года состоятся 26, 27 и 28 сентября, при этом 29 сентября будет резервным днём.

Ранее сообщалось, что Яна Рудковская посоветовала Валиевой похудеть.