Узнать больше

Валиева призналась, что ещё не определилась со своим будущим

Короткая ссылка
Российская фигуристка Камила Валиева ответила на вопрос о своём будущем.
Валиева призналась, что ещё не определилась со своим будущим
  • РИА Новости

«Не знаю… Вот если бы были такие курсы «Попробуй жизнь», когда можно было попробовать себя в разных сферах и решить, где на самом деле хочется реализоваться. Сейчас такой возраст, когда хочется попробовать всё, чтобы определиться», — цитирует спортсменку сайт ФФККР.

В настоящее время 17-летняя фигуристка учится в 11-м классе.

Валиева в сезоне-2023/24 в короткой программе выступает под композицию I See Red, которую она представила на контрольных прокатах сборной России.

Накануне стало известно, что Валиева примет участие в заседании Спортивного арбитражного суда по видеосвязи. Слушания по поводу положительного допинг-теста от 25 декабря 2021 года состоятся 26, 27 и 28 сентября, при этом 29 сентября будет резервным днём.

Ранее сообщалось, что Яна Рудковская посоветовала Валиевой похудеть.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить