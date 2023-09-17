Рудковская посоветовала Валиевой похудеть
«Мне кажется, ей просто надо похудеть. Камила стала очень сексуальной. Для жизни её сегодняшняя форма прекрасна. Но для спорта эстетика и формы нужны-то другие», — цитирует Рудковскую СЭ.
Напомним, что 17-летняя спортсменка в сезоне-2023/24 в короткой программе выступает под композицию I See Red.
Накануне также стало известно, что Валиева примет участие в заседании Спортивного арбитражного суда по видеосвязи. Слушания по поводу положительного допинг-теста от 25 декабря 2021 года состоятся 26, 27 и 28 сентября, при этом 29 сентября будет резервным днём.
Ранее сообщалось, как Камила Валиева прокомментировала дебют новой короткой программы на контрольных прокатах сборной России.