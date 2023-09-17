Рудковская посоветовала Валиевой похудеть

Супруга двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, совладелец академии «Ангелы Плющенко» Яна Рудковская прокомментировала выступление фигуристки Камилы Валиевой на контрольных прокатах сборной России.

«Мне кажется, ей просто надо похудеть. Камила стала очень сексуальной. Для жизни её сегодняшняя форма прекрасна. Но для спорта эстетика и формы нужны-то другие», — цитирует Рудковскую СЭ.

Напомним, что 17-летняя спортсменка в сезоне-2023/24 в короткой программе выступает под композицию I See Red.

Накануне также стало известно, что Валиева примет участие в заседании Спортивного арбитражного суда по видеосвязи. Слушания по поводу положительного допинг-теста от 25 декабря 2021 года состоятся 26, 27 и 28 сентября, при этом 29 сентября будет резервным днём.

Ранее сообщалось, как Камила Валиева прокомментировала дебют новой короткой программы на контрольных прокатах сборной России.